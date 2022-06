Stando alla Gazzetta dello Sport, il Bologna ha messo il nome di Sebastiano Esposito nella lista degli obiettivi di mercato per l'attacco, reparto per il quale il nuovo responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori e il neo d.s. Marco Di Vaio stanno cercando un vice-Arnautovic. Sul classe 2002 di proprietà dell'Inter, reduce dal prestito al Basilea, si è mosso con decisione l’Empoli nell'ambito della trattativa con i nerazzurri per Kristjan Asllani che hanno ventilato a Fabrizio Corsi pure l'ipotesi di inserire Martin Satriano come pedina di scambio. Tornando a Espo, il ragazzo vorrebbe tornare in Italia per prendersi la Serie A, una volontà sulla quale i felsinei potrebbero fare leva per convincerlo a crescere sotto l'ala protettiva del gigante austriaco e di Sinisa Mihajlovic. "Per ora è un’idea, svincolata dallo zoom che l’Inter avrebbe posizionato (in seconda battuta rispetto ad Asllani) su Schouten", precisano i colleghi della rosea.