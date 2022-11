Tra gli acciaccati che sperano di recuperare per la fase clou di Qatar 2022 c'è Romelu Lukaku, giocatore per cui Roberto Martinez, tecnico del Belgio, deve fare un ragionamento: "Tenere fuori il campione con la freddezza del quarterback che scaglia l’ovale all’ultimo momento? O spendere subito il bonus del talento per una buona partenza della squadra? Il bivio della scelta è affollato". "Alla stessa domanda, nello stesso girone, deve rispondere Zlatko Dalic, per un altro interista, Marcelo Brozovic, anche lui fermo a lungo, con rodaggio minimo. Saranno in campo i due interisti nel faccia a faccia del primo dicembre?", si legge.