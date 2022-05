Cagliari-Inter sarà una partita speciale per Nicolò Barella, decisivo nella finale di Coppa Italia contro la Juventus con il gol che ha aperto il match e con una prestazione sopra le righe. Domenica Nic tornerà a casa per la terza volta da avversario, da quando nell’estate 2019 ha lasciato la sua Sardegna per inseguire il sogno nerazzurro: questa volta la gara sarà più delicata per la questione Scudetto e per la corsa salvezza. Nei due precedenti ritorni c'è stata la doppia vittoria dell'Inter: 2-1 nel settembre 2019, con Barella in campo soltanto nel finale di partita, e 3-1 in rimonta la scorsa stagione, con una sua volée dal limite a riaprire la rimonta.