"Nicolò Barella è uno di quei tipi che è complicato immaginare fermi, perché il centrocampista dell’Inter in campo è il prototipo del dinamismo". Oggi la Gazzetta dello Sport sottolinea le qualità del centrocampista interista all'interno di un discorso relativo al futuro della nazionale azzurra. "Sempre titolare tra campionato e Champions, a parte la prima in coppa contro il Bayern, il suo contributo a volte sottovalutato è in realtà cruciale per le sorti nerazzurre.