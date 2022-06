La Gazzetta dello Sport tesse oggi le lodi di Niccolò Barella, che a 25 anni è già a quota 38 presenze in azzurro (stasera potrebbe fare 39 con la Germania) ed è una rete dal diventare il miglior marcatore dell'era Mancini. Ha infatti segnato otto gol come Immobile e Belotti. Al nono centro "diventerebbe il terzo miglior centrocampista goleador nella storia dell’Italia del calcio: Capello si fermò a 8, Pirlo (13) non sarebbe irraggiungibile, De Rossi (21) invece ancora molto lontano".