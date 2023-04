Quattro partite di campionato (più una di Coppa Italia) separano l'Inter dall'andata del derby di Champions. E Inzaghi vuole tentare di rientrare nei primi quattro posti considerando il peso della prossima Champions. Ci sarà da gestire le forze, fisiche e psicologiche per il triplo impegno.

Verosimilmente, Inzaghi farà ruotare tanto i suoi giocatori, ma ci sono tre elementi che più di altri appaiono imprescindibili. Uno è Mkhitaryan: "Se in questo 2023 non è partito titolare in sole 2 partite su 23 ci sarà un perché. E la tendenza è destinata a continuare ora che si entra nella fase bollente" spiega la Gazzetta dello Sport. Poi ci sono Barella e Lautaro: "Superstar nei quarti, è tornato elettrico: sarà impossibile rinunciare alla corrente che accende l’intera squadra. Altrettanto decisivo il ritorno al gol di Lautaro, che era all’asciutto dal 5 marzo. A fine partita ha parlato alle tv da capitano senza fascia, ha ribadito che non si può fallire neanche in campionato. E poi nel chiuso dello spogliatoio ha ripetuto ai compagni gli stessi concetti rotondi. Tradotto: non sono più ammesse brutte figure, anzi deve arrivare un segnale collettivo".