Forse non tutti sanno che il percorso di Nicolò Barella nel calcio è iniziato a decollare proprio da Como. Oggi ci pensa la Gazzetta dello Sport a ricordare i trascorsi felici del centrocampista sardo nella squadra lombarda nel lontano 2016, quando nel mese di gennaio lasciò Cagliari in prestito per trovare spazio in Serie B.

Barella mise insieme 16 gare e 2 assist. Ma soprattutto una crescita generale, come raccontato dallo stesso giocatore in passato. Un trampolino decisivo che poi l'ha portato a diventare uno dei migliori centrocampisti al mondo.