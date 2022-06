"Simone Inzaghi non defletterà dal 3-5-2 e Lukaku rialzerà il tasso di profondità". Questa la previsione tattica della Gazzetta dello Sport sull'Inter che sarà con Big Rom davanti. "Ogni allenatore ha le proprie idee, ma non crediamo che Inzaghi intacchi l’intesa quasi perfetta creatasi tra Lukaku e Lautaro nel biennio della gestione di Antonio Conte - si legge -. La Lu-La sarà la coppia titolare ed Edin Dzeko il primo cambio. L’incastro Lukaku-Dzeko potrebbe riservare sorprese. Si diceva che Antonio Conte ce l’avesse in testa nel 2019, per la sua prima stagione all’Inter. Il doppio centravanti: più portato alla regia d’attacco Dzeko, più sfondatore Lukaku. È un esperimento da seguire con attenzione. Se i due “torracchioni” trovassero una loro alchimia...".