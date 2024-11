La Gazzetta dello Sport conferma l'indiscrezione filtrata da Appiano Gentile ieri: Kristjan Asllani, che nelle ultime due partite era andato in panchina grazie a un'infiltrazione, non sarà tra i convocati stasera per Inter-Venezia. La speranza di Simone Inzaghi, aggiunge la rosea, è ritrovarlo tra Arsenal e Napoli. Oltre all'albanese mancherà pure Carlos Augusto (si rivedrà dopo la sosta), un'assenza pesante che costringerà Federico Dimarco a fare gli straordinari: il laterale della nazionale contro i lagunari festeggerà la presenza numero 150 in nerazzurro. Magari senza giocare tutti i novanta minuti: in teoria, potrebbe dargli il cambio il recuperato Tajon Buchanan, pronto al debutto stagionale.