La Gazzetta dello Sport oggi mette sul banco degli imputati Asllani e Taremi, ritenuti non all'altezza dei titolari. I due - secondo la rosea - stanno deludendo e allora si capisce la smania di Inzaghi di riavere con sé i vari Mkhitaryan e, soprattutto, Calhanoglu.

"Asllani non offre garanzie, specialmente quando il livello degli avversari si alza, e non ha mostrato neppure grandi segnali di crescita rispetto alla scorsa stagione - attacca la Gazzetta -. L’Inter certamente interverrà in quel ruolo la prossima estate, ma chissà che qualche incastro di mercato non cambi lo scenario anche da qui a fine mese, con l’arrivo di un giocatore in grado di coprire anche la zona centrale. Magari nell’ambito dell’affare Frattesi, che sperava di veder aumentato il suo minutaggio rispetto alla scorsa stagione".

Ma anche Taremi non sta rispettando le attese: sta facendo rimpiangere Sanchez, uno che a gara in corso aveva un impatto migliore. "Probabilmente è questa una delle spiegazioni: Taremi funziona poco in assoluto, ma funziona ancor di meno per caratteristiche da subentrante. Inzaghi l’ha difeso pubblicamente dopo il Bologna, ma non si sbaglia nel dire che dal giocatore ci si aspettava molto di più". Se consideriamo anche l'apporto quasi nullo di Arnautovic e Correa, ecco che dietro Thuram e Lautaro c'è poco. Stesso discorso per Buchanan e Palacios: anche loro, per motivi diversi, non stanno rappresentando alternative concrete.