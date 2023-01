Le assenze per squalifica di Skriniar e Barella obbligano Inzaghi a qualche cambio di formazione per l'impegno di oggi contro la Cremonese. A meno che non giochi a sorpresa D’Ambrosio, Lautaro avrà la fascia e agirà in attacco al fianco di Dzeko. In difesa, secondo La Gazzetta dello Sport, è infatti favorito Darmian, pronto ad arretrare sulla linea dei difensori completata da Acerbi e Bastoni. A centrocampo, invece, il più tecnico Asllani è leggermente avanti nel ballottaggio con il più fisico Gagliardini, mentere sulla destra è pronto a tornare dal 1' Dumfries.