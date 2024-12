Riecco il gol. Dopo quello alla Stella Rossa in Champions, Marko Arnautovic trova la gioia ancora in una coppa, stavolta Italia, e sigla l'1-0 all'Udinese su assist di Taremi.

L'ultima immagine dell'austriaco era quella sconsolata post-rigore con lo Young Boys, poi solo pochi minuti fino a ieri sera, quando Inzaghi l'ha scelto nuovamente come titolare. E lui ha ripagato la fiducia con tanto pressing e il gol che ha stappato il match. "I compagni mi danno sempre lo stimolo per dare tutto. Ho passato un periodo non facile, avevo situazioni nella vita privata non semplici… Ma tutti lo sanno, ho un contratto, amo l’Inter e voglio lottare", ha detto a fine gara l'ex Twente e Werder Brema.

Secondo la Gazzetta dello Sport, da sottolineare anche l'affetto del popolo di San Siro. "Proprio questo, in fondo, era mancato in questi primi sei mesi della sua seconda stagione da nerazzurro-bis: l’approvazione della gente, l’amore di un popolo che, invece, sotto sotto faceva il tifo per la cessione già in questa sessione invernale. Almeno fino a ieri perché, in Coppa Italia, Arna avrà fatto ricredere più di qualcuno. In ogni caso, ha respinto il tentativo di sorpasso a destra del Tucu Correa iniziato nell’ultimo mese".