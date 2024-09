La Gazzetta dello Sport stamattina in edicola riporta la notizia del primo allenamento di Tomas Palacios con l'Inter. Il difensore argentino, che era dovuto rientrare in patria negli scorsi giorni per delle pratiche burocratiche da sbrigare, ieri ha finalmente preso confidenza con le strutture e con alcuni compagni ad Appiano Gentile. Da martedì, giorno di ripresa degli allenamenti fissato da Simone Inzaghi, l'ex Independiente Rivadavia comincerà a incontrare i primi reduci dagli impegni con le Nazionali.