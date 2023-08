Alexis Sanchez è tornato a bussare alle porte di Appiano Gentile. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il cileno (a cui Inzaghi deve il suo primo titolo ovvero la Supercoppa Italiana 2022 decisa da un gol dell'attaccante) sta aspettando novità. "A Milano tornerebbe di corsa, con ancor più voglia di prima. Ma perché il ritorno si avveri, è necessaria la cessione di Correa", si legge. Lo scorso anno a Marsiglia, per Sanchez, 14 reti e tre assist in 35 gare di Ligue 1, più altre due reti in Champions e in Coppa di Francia.