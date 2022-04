La Gazzetta dello Sport oggi ricorda l'episodio da sliding doors vissuto la scorsa estate da Allegri, quando fu contattato da Beppe Marotta il giorno prima che venisse annunciato come nuovo tecnico della Juve. Max non poté accettare la proposta dell'Inter perché aveva già deciso che sarebbe tornato a Torino, come aveva promesso ad Andrea Agnelli e anche al figlio Giorgio. L’obiettivo - si legge sulla rosea - era aprire un nuovo ciclo, magari tornando a vincere fin da subito, invece si è ritrovato presto fuori dalla lotta scudetto, a inseguire un posto in Champions, con la certezza che i campioni d'Italia avrebbero festeggiato il secondo tricolore di fila. Sicurezza che è andata pian piano perdendosi complice i 16 risultati utili messi in fila dai bianconeri e i passi falsi di Inzaghi che hanno cambiato le prospettive prima del derby d'Italia: "l’Inter non arriva da un periodo altrettanto florido (una vittoria nelle ultime 5 partite), ma ha un punto in più in classifica e il match col Bologna ancora da recuperare. La Juventus ha la doppia opportunità di scavalcare gli eterni rivali, portandosi momentaneamente al terzo posto e anche di metterli nei guai", la chiosa del pezzo della Gazzetta.