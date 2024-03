Il rischio stangata per Acerbi è concreto e, di conseguenza, Inzaghi deve iniziare a pensare a una nuova difesa per l'ultima parte di campionato senza l'ex laziale.

Secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di assenza prolungata di Acerbi, le soluzioni non mancherebbero. De Vrij ha trovato grande continuità in stagione a lascia sereni. Poi c'è Bisseck, che ormai è in rampa di lancio e potrebbe anche essere utilizzato come perno centrale della linea a tre.

Tornando all'olandese, resta ancora negli occhi la prestazione imperfetta con l'Atletico in Spagna, ma in generale la stagione è stata molto positiva e con il contratto allungato fino al 2025, il 32enne potrebbe ritrovarsi al centro del progetto anche il prossimo anno, in attesa di capire cosa ne sarà di Acerbi.