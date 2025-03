Retegui è solo l'ultima "vittima" di Francesco Acerbi, il mostro dei centravanti. La punta dell'Atalanta è stata anestetizzata l'altra sera a Bergamo, ma può dire di essere in ottima compagnia: prima di lui, il centrale dell'Inter ha bloccato i vari Haaland, Osimhen, Giroud, Kean, Lukaku e tanti tanti altri.

"Magari il prossimo sarà Harry Kane, di scena col Bayern ad aprile nei quarti di Champions", si augura la Gazzetta dello Sport. "La sua rinascita è coincisa con la fine dell’inverno: dal 6 dicembre al 6 febbraio, infatti, Acerbi non ha giocato neanche un minuto. Ha saltato sei partite in Champions e dieci in campionato, dov’è andato in panchina in quattro occasioni - si legge -. Alla fine, però, è rinato. Il tempo l’ha reso esperto, affidabile, diligente, soprattutto attento a ogni spiffero che passa vicino la sua zona, come scriveva Ernest Hemingway: «I vecchi non diventano saggi, bensì attenti».

Com'è noto, la linea Oaktree ha già imposto lo svecchiamento – vedi il colpo Sucic, 21 anni, preso dalla Dinamo Zagabria per il prossimo anno -, ma nel frattempo gli over 30 dell’Inter sono tornati a trascinare la squadra. Acerbi, come detto, ma anche Mkhitaryan, rinato con l'avvicinarsi della primavera. E lo stesso De Vrij, determinante nel periodo di assenza del compagno di reparto. "A fine stagione l'Inter capirà cosa fare con lui, Acerbi, Mkhitaryan, Darmian e Sommer. Scadono tutti nel 2026, ma i piani alti possono risolvere l'accordo un anno prima. Il destino, almeno per Acerbi, dipenderà dallo spessore dei fili per le punte", si legge.