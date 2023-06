Abraham tornerà a disposizione solo a 2024 inolrato e allora la Roma scandaglia il mercato in cerca di un nuovo centravanti. Tra i tanti nomi sul taccuino dei giallorossi, spicca quello di Mauro Icardi. "L’argentino, 30 anni, è in prestito al Galatasaray, dove ha segnato 23 gol in 26 partite stagionali, vincendo anche il campionato - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. L’ex interista, però, non è di proprietà della società turca, bensì del Psg, con cui ha un contratto da circa 9 milioni a stagione fino al 2024. Occhio però al dettaglio.

Il club parigino e la proprietà qatariota hanno un ottimo rapporto con i Friedkin, anche per affari extra-calcio. Da questo punto di vista anche il prestito di Wijnaldum lo ha dimostrato. D’altronde, Dan Friedkin e il collega Nasser Al-Khelaïfi, complice la loro comune presenza all’Eca, hanno eccellenti relazioni personali e quindi potrebbero imbastire un affare che in prospettiva avrebbe i crismi per essere conveniente per tutti. Anche per lo stesso Icardi, che ritroverebbe un calcio di maggior livello come quello italiano".