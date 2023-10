Sul Corriere della Sera si torna oggi sull'assemblea dei soci dell'Inter con un'analisi di quanto visto soprattutto nel video del discorso di Steven Zhang. Per il quotidiano, tutto è sembrato tranne un presidente all'ultima assemblea.

Domenica c'è una partita importante come Inter-Roma, ma ancora più importante è la partita del futuro societario visto che il 20 maggio scade il prestito di Oaktree. Complicata la via del rifinanziamento, gli altri due scenari sono trovare un socio o cedere. Nulla si può escludere. Il prezzo è fissato a 1,2 miliardi e il marchio oggi tira in Cina, Golfo Persico e Stati Uniti. Le parole di Zhang sembrano quelle di un presidente che vuole resiste, ma secondo il quotidiano è legittimo anche pensare che possa agire in maniera differente viste le scadenze.