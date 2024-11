Sarà Verona-Inter ad aprire il weekend calcistico della 13esima giornata di Serie A, un match importante per la squadra di casa che vorrà giocarsi le sue chance seppur contro "una delle quattro squadre più forti d'Europa" come ha ammesso lo stesso allenatore Zanetti alla vigilia, quanto per la squadra ospite che non può e non vuole commettere un passo falso dopo il pari casalingo contro il Napoli, match che aveva chiuso il campionato prima della sosta per le Nazionali. Nella gara di questo pomeriggio al Bentegodi, l'sservato speciale sarà Reda Belahyane, giocatore finito sul taccuino degli uomini mercato del Milan, ma monitorato anche da Marotta e Ausilio.

"Il centrocampista marocchino classe 2004 potrebbe essere un profilo su cui investire la prossima estate nel caso in cui si optasse per il sacrificio di Asllani" si legge sul Corriere della Sera che appunto insiste proprio sulla suggestione del club di Viale della Liberazione. "Oggi intanto conta proseguire il momento di grazia della difesa: l'Inter ha incassato l'ultimo gol in trasferta il 28 settembre dall'Udinese. E, per addormentarsi da primi, meglio blindare la porta".