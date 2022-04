Il Corriere della Sera dedica spazio al ritorno in auge dell'Inter nella lotta per lo scudetto. "Una vittoria ti cambia la vita. In una settimana il mondo Inter si è rovesciato. Via fantasmi e crisi, largo alle certezze ritrovate e scudetto di nuovo nel mirino. Il successo di Torino contro la Juve è stato un volano, la sconfitta del Napoli e il pari del Milan hanno fatto il resto. I nerazzurri possono sorridere, anzi fare festa. - si legge - Ai nerazzurri mancano 7 partite da qui alla fine (compreso il recupero con il Bologna), all’andata di queste ne hanno vinte 6, più il pari contro la Samp. Ripetere la striscia significherebbe chiudere a 85 punti, abbastanza per vincere lo scudetto della seconda stella".