Il Corriere della Sera dedica ampio spazio al profilo di Marcus Thuram. "In un paio di mesi nerazzurri Marcus ha dimostrato di essere una felice sintesi di Dzeko — con le sue giocate di fino e la sua intelligenza tattica — e di Lukaku, con la sua potenza in area. Il risultato sono 3 gol e 4 assist, una media molto promettente per Inzaghi, che del resto punta tutto sulla nuova coppia, anche perché delle due alternative — Sanchez e Arnautovic — una è inutilizzabile fino a fine novembre. Thuram va di fretta e dopo un’estate senza gol nelle amichevoli e nel debutto in campionato con il Monza, si è preso l’Inter, a suo modo, con il talento e l’educazione che hanno conquistato tutti dentro al club".

D'altronde, ricorda il quotidiano, i suoi idoli da bambino erano gli interisti Ronaldo e Adriano. Tanto è passato da quegli anni, così come è "cambiato negli ultimi anni il suo stile, badando più al sodo e cercando l’assist invece di puntare solo su soluzioni personali. E fuori dal campo, dove è stato uno dei primi calciatori a condividere le idee del movimento Black Lives Matter. Di sicuro Lautaro ha trovato il partner perfetto, quello con l’etichetta di sciupone in zona gol e capace invece di segnare al Benfica con l’unico tiro, proprio nella serata stregata per l’argentino. Ma quel che conta davvero sono i margini di crescita della coppia e di Marcus in particolare, che sembrano elevati".