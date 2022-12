Il grande obiettivo per il mercato in entrata dell'Inter, secondo il Corriere della Sera, è Marcus Thuram. "In scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach, club determinato a ricavare almeno una decina di milioni dalla sua cessione a gennaio. Problema: l’Inter ora non ha risorse da investire senza preventive cessioni e il figlio d’arte è nell’orbita anche del Bayern Monaco", riporta il Corsera.