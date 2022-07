Il Corriere della Sera dedica una parte dell'articolo principale di mercato alla situazione dell'Inter. Il club, scrive il quotidiano, ha offerto 4 milioni a Sanchez di buonuscita e conta di raccoglierne 18-20 per Pinamonti, con Monza e Atalanta in corsa. Su Skriniar, invece, la posizione è differente rispetto a quella degli altri quotidiani. "Ieri era a Milano (mentre i nerazzurri giocavano a Lugano) per fare il punto con il suo entourage e probabilmente anche per iniziare a mettere nero su bianco a livello contrattuale con il Paris Saint Germain. Fra oggi e domani nuovo contatto fra i club, e l’Inter spera finalmente di chiudere attorno ai 60 milioni di euro più bonus. A prescindere da Skriniar, i nerazzurri andranno poi con decisione su Bremer".