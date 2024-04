Dopo la frenata parziale con il Napoli prima della sosta, l'Inter riparte forte battendo l'Empoli 2-0 e allungando di nuovo sul Milan ricacciato a -14.

Come scrive il Corriere della Sera, ormai è un conto alla rovescia verso lo scudetto nerazzurro. Numeri impressionanti: la squadra di Inzaghi segna per la trentesima partita su 30 (e non subisce gol in 19 gare come nell’88-89), ritrova i tre punti e con 8 partite da giocare mantiene 14 punti di vantaggio sul Milan.

E allora occhio proprio al derby: il primo match-ball scudetto - si legge - è previsto lunedì 22 nel derby in casa rossonera. Prima di quella data, ci saranno le sfide interiste con Udinese e Cagliari e quelle milaniste con Lecce e Sassuolo. "Sarà comunque meglio non dare nulla per scontato, almeno per quel che riguarda l’Inter: l’effetto-rimbalzo della sconfitta ai rigori in Champions, unita ai lunghi viaggi per le Nazionali, riconsegna a Inzaghi un portiere ancora acciaccato alla caviglia (c’è Audero al posto di Sommer) e una coppia di attaccanti che più degli altri compagni sembra sentire la stanchezza di mesi vissuti alla grande", spiega il Corsera.