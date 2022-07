Cominciano a scarseggiare le possibilità per Alexis Sanchez. Come spiega il Corriere della Sera, il cileno continua a impegnarsi al massimo ad Appiano, ma è sempre più isolato. Il club nerazzurro arriverà fino a 5 milioni di buonuscita, il resto dovrà metterlo la società che lo acquisterà. Quale, non si sa: anche Marsiglia e Villarreal hanno fatto un passo indietro.

Sicuramente il giocatore non ci sarà a Cesena per la gara contro il Lione.