Il Corriere della Sera fa un sunto di quanto accaduto ieri nel secondo appuntamento del dibattito pubblico su San Siro . Da un lato chi pensa che il Meazza si possa ristrutturare spendendo il 50% in meno rispetto alla costruzione del nuovo impianto, dall'altro i club che ribadiscono che "un’eventuale ristrutturazione dello stadio esistente non consentirebbe ai club di raggiungere gli elevati standard di comfort, sicurezza e prestazionali oggi richiesti per una gestione sostenibile e virtuosa del manufatto".

L'architetto Jacopo Mascheroni ha presentato un progetto che pevede la demolizione del terzo anello, togliendo le torri e lasciando le rampe con una nuova copertura, abbassando il campo e creando 3.000 posti premium che potrebbero arrivare a 9.500 usando gli spazi sotto la nuova copertura. La seconda proposta è degli ingegneri Riccardo Aceti e Nicola Magistretti: prevede eliminazione del terzo anello e una nuova copertura "che permetterebbe di inserire un nuovo volume in grado di garantire le nuove funzioni richieste dai club senza nuovo consumo di suolo". Costo previsto: 350 milioni.

"Alternative non praticabili secondo Milan e Inter - si legge ancora - per cui la ristrutturazione del Meazza porterebbe la capienza a 58mila posti, ulteriormente ridotti se venissero allargate le sedute. E che arriverebbero a 37 mila durante i lavori". Il nuovo stadio ne prevede 60.500. Inoltre i club sottolineano che secondo i loro calcoli i costi per la ristrutturazione salirebbero a 554 milioni, con elevatissime incertezze e non consentendo di raggiungere gli obiettivi.