Il dossier di Milan e Inter sul nuovo stadio a San Siro non arriverà prima di metà giugno. Un nuovo ritardo nell'iter, come segnala il Corriere della Sera . Il documento era atteso per fine aprile, inizi di maggio, ma i club vogliono incontrare il coordinatore del dibattito e integrare il dossier in base alle sue richieste.

"L’impressione - si legge - è che ancora una volta si sia arrivati a una situazione di stallo e che nessuno abbia intenzione di spingere troppo sull’acceleratore in attesa di capire due cose: come andrà a finire il campionato che vede i rossoneri e i nerazzurri confrontarsi fino all’ultima partita ma anche come andrà a finire la trattativa per la cessione del Milan, tra gli arabi di Investcorp e gli americani di Redbird e se il nuovo acquirente confermerà la volontà di condividere una stadio insieme all’Inter o se ne voglia uno tutto per sé. Ipotesi, quest’ultima, ritenuta fantasiosa dalle parti in causa, anche perché la due diligence è stata fatta sulla base della situazione attuale, quella che vede le due squadre insieme per la realizzazione del nuovo impianto".