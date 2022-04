Lo studio di fattibilità per il nuovo stadio a San Siro sta per essere aggiornato. "Non ci si immagini un tomo di mille pagine, quanto un mini dossier di una quarantina di fogli che recepisce i nuovi indici volumetrici (0,35 come da Pgt) con relativo ridisegno dell’intervento e stima del nuovo investimento", scrive il Corriere della Sera, secondo cui il documento sarà pronto tra fine aprile e gli inizi di maggio.