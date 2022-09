Via libera al dibattito pubblico su San Siro . Già oggi, dopo il "sì" arrivato da Roma , la giunta potrebbe ratificare il tutto, starà poi al coordinatore Andrea Pillon organizzare tempi e luoghi degli incontri, che saranno dieci o dodici a seconda delle esigenze di approfondimento. Le tempistiche sono di 30-40 giorni, entro novembre Pillon redigerà la relazione finale e la consegnerà al Comune con le eventuali richieste di modifica del prgoetto.

Tra i temi che veranno affrontati, i costi del nuovo stadio confrontati con quelli di un'eventuale ristrutturazione, "Agli atti — dice Enrico Fedrighini, consigliere della Lista Sala — esistono al momento due sole stime a tal riguardo, fra loro incompatibili: una presentata dai club nel 2019 di 510 milioni, un’altra presentata e illustrata in sede istituzionale dagli Aceti e Magistretti di 300 milioni. Siccome qui c’è in ballo la demolizione di un bene pubblico si tratta di capire se il costo economico, ambientale e sociale è sostenibile o se è possibile una strada diversa garantendo i servizi richiesti dalle squadre. A tal proposito il coordinatore Pillon ha manifestato l'intenzione di "aprire un confronto tra progettisti così che possano illustrare come sono giunti a quelle quantificazioni dei costi".