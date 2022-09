Il Corriere della Sera torna sulla questione San Siro , tornata al centro del dibattito dopo la notizia del cambio nei piani di Milan e Inter , che prevedono l'abbattimento totale e non la rifunzionalizzazione del vecchio impianto. "I tecnici di Palazzo Marino hanno espresso un giudizio positivo sul dossier aggiornato delle squadre. Sia dal punto di vista urbanistico sia economico - si specifica nell'articolo -. È attesa una ratifica della giunta, si aspetta solo il via libera della Commissione nazionale del dibattito pubblico che potrebbe arrivare già oggi".

In compenso tra maggioranza e opposizione si levano diverse proteste. "In Consiglio comunale era stato votato un ordine del giorno in cui uno dei paletti era quello di tenere San Siro in una qualche forma", dice ad esempio Alessandro Giungi del Pd. Secondo Sinistra Italiana, San Siro "deve restare patrimonio pubblico, e reso semmai ancora più polifunzionale".