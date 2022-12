Non c'è solo l'Inter nel gennaio del Napoli. Come spiega oggi il Corriere della Sera, quello in arrivo sarà un mese determinante. I partenopei hanno un ottimo vantaggio in classifica e dal Qatar sono arrivate buone nuove. "Tre nazionali hanno chiuso presto l’avventura, fermandosi ai gironi (Anguissa, Olivera e Lozano) due invece sono tornati a casa dopo gli ottavi (Zielinski e Kim), ed è probabilmente anche per questo che l’allenatore dei partenopei ha potuto gestire, finora, il «vuoto» dei 47 giorni di pausa senza particolari ansie, più preoccupato dal recupero di Kvaratskhelia,che dal riposo forzato degli altri".