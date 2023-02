Anche il Corriere della Sera prova ad entrare nelle pieghe delle difficoltà nerazzurre. "La squadra è esperta: possibile che le serva ogni volta la frusta del tecnico e della società?", ci si domanda sul quotidiano. Tecnicamente, invece, secondo il Corsera "il 3-5-2 è un modulo contro cui è facile trovare contromisure a bassa intensità, Inzaghi prova a rivitalizzarlo facendo salire molto i difensori. Ma è sulla trequarti che la squadra non ha fantasia, non a caso è ultima nei dribbling. E i gol subiti arrivano quasi tutti in contropiede: va provato qualcosa di differente, sfruttando il rientro di Brozovic e la duttilità di Calhanoglu".