Il Corriere della Sera scrive della situazione di Henrikh Mkhitaryan con una modifica per quel che riguarda le cifre, almeno rispetto ad altri media (i milioni a stagione sarebbero 4 e non 3,5, sempre con un biennale). "Oggi dovrebbe arrivare una risposta, ma il sì non è scontato perché la Roma vuole trattenerlo ed è pronta a rilanciare con un’offerta più allettante di quella dell’Inter", si legge.

Attesa per oggi anche la risposta di Ivan Perisic, mentre si lavora a Dybala (offerta da 6 milioni netti a stagione per 4 anni). "Il giocatore non ha fretta di chiudere e l’Inter non è troppo preoccupata dal pressing della Roma, forte di una promessa della Joya a Marotta", scrive ancora il Corsera.

In uscita si attende "l'affondo del Tottenham di Conte" per Bastoni, i nerazzurri virerebbero poi su Bremer ma per il quotidiano "la quotazione di 25 milioni per il difensore del Torino è insufficiente". Possibile anche se complicato il ritorno di Lukaku. "Può tornare solo in prestito e tagliandosi l’ingaggio da 12 a 9 milioni. È difficile, non così improbabile che accada".