Tra i possibili "sgarbi" di mercato di cui si sta parlando in queste ore c'è la voce secondo cui il Milan starebbe pensando a Romelu Lukaku. "L’affare a prima vista - riporta oggi il Corriere della Sera - non pare rientrare nella politica di rafforzamento di RedBird. Il belga ha 30 anni e il fondo intende puntare su giovani, da reperire con lo scouting. Guadagna al Chelsea, dove è tornato dopo l’anno di prestito all’Inter, 12 milioni e il Diavolo ha appena garantito a Leao un contratto da 5 come base fissa".

In ogni caso c'è un effetto collaterale per l'Inter. "L’intromissione infatti complica i piani dei nerazzurri che, dopo l’addio ufficiale a Dzeko e imminente a Correa, si ritrovano con l’attacco limitato al solo Lautaro. Ma ora il Chelsea ha un argomento in più per respingere la richiesta di rinnovo del prestito dell’Inter", si legge ancora.