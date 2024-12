"Più forte della legge dei grandi numeri e anche di quelli piccoli: l'Inter a Firenze vuole dare un segnale forte al campionato ma anche a se stessa", scrive oggi il Corriere della Sera nell'incipit del pezzo dedicato a Fiorentina-Inter, big match che andrà in scena al Franchi oggi alle 18. Il riferimento è anche agli scontri al vertice che i nerazzurri vogliono tornare a vincere a distanza di tre mesi esatti.

Dal rotondo 4-0 rifilato all'Atalanta in poi, infatti, l'Inter non ha più battuto una delle prime sette in classifica: sconfitta nel derby e pari a San Siro contro Juventus e Napoli e Juventus. Adesso scocca l'ora della sfida alla Viola, in un momento di gran forma certificato dalle 7 vittorie di fila in campionato.