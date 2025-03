L’Inter trattiene il fiato per Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro - come noto - ha lasciato il ritiro dell’Argentina a causa di un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro, come confermato dallo staff medico della Seleccion in costante contatto con i medici del club milanese.

Come spiega l'edizione odierna del Corriere della Sera, il problema muscolare sarebbe sorto già durante la sfida di campionato contro l’Atalanta, ma il viaggio immediato in Argentina non ha permesso di effettuare valutazioni approfondite prima della partenza. Dopo due giorni di riposo e controlli medici, la decisione è stata inevitabile: Lautaro non prenderà parte alle sfide con Uruguay e Brasile, tornando subito a Milano per nuovi accertamenti.

Al momento l’infortunio non sembra grave, ma secondo il quotidiano appare certo che il numero 10 nerazzurro salterà la gara del 30 marzo contro l’Udinese. La sua presenza nel derby di Coppa Italia contro il Milan (3 aprile) e nel successivo match di Serie A con il Parma è in forte dubbio. Lo staff medico dell’Inter valuterà attentamente il recupero del giocatore, ma la data più probabile per rivedere Lautaro in campo potrebbe essere l’8 aprile, quando i nerazzurri affronteranno il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League.