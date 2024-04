Il derby di domani sarà anche il duello a distanza tra Lautaro e Leao, gli uomini copertina di Inter e Milan. Ma i due stanno vivendo una stagione agli antipodi: come sottolinea il Corsera, Lautaro e Leao mai così lontani fra di loro in questa stagione, per rendimento, fiducia e amore dell’ambiente e soprattutto per leadership.

L'argentino viene descritto come capitano nell'anima oltre che sul campo, mentre il portoghese a volte dà l’impressione "di non sentire il momento, quello in cui è necessario andare oltre alla fatica per cercare di trascinare la squadra e di provare a vincere".

L'argentino arriva da un lungo digiuno: non segna dal 28 febbraio contro l'Atalanta. Però i 23 gol segnati in campionato restano eccome e gli valgono il primo posto incontrastato nella classifica dei goleador. Con 7 gol e 8 assist il numero 10 del Milan, invece, non è nella top ten degli attaccanti dei migliori cinque campionati in Europa in nessun aspetto del gioco, se non quello dei dribbling riusciti (67). Mentre sia i tiri in porta (94-54) che i palloni recuperati (32-18) sono poco meno della metà rispetto all’interista.