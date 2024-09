Inter e Milan arrivano al derby con uno stato d'animo diverso, ma quello di Lautaro Martinez e Alvaro Morata si può dire sia simile. I due attaccanti, il primo ancora a secco e il secondo leader in difficoltà in una squadra in crisi, si incrociano per la decima volta in carriera dopo aver vinto in estate con Argentina (Copa America) e Spagna (Europeo): metà delle volte ha vinto l’interista, tre volte il milanista. L'ultima, la più fresca, risale alla disfatta di Madrid che ha eliminato in nerazzurri dalla scorsa Champions League. Ecco perché, scrive oggi il Corriere della Sera, "il derby domani è l'occasione della svolta" dopo un avvio di stagione complicato.