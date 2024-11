Grandi critiche del Corriere della Sera allo spettacolo offerto da Milan e Juve: uno 0-0 da cancellare sotto tutti i punti di vista. "Milan e Juve al risparmio, Fonseca le ha definite «rispettose», l’una dell’altra: com’è educato l’allenatore del Milan, che crede ancora nello scudetto, e fa bene, ma sarà meglio allora darsi una mossa, diventare più sfrontati, sconfinando magari nella maleducazione, abbandonando quel «rispetto» che è facile confondere con la noia. E così anche Thiago Motta, ricco di idee, accompagnate e sostenute da una claque professionale, specializzata nell’esaltare il presente, anche se un po’ moscio per ora, e nel denigrare il passato, mettendoci un particolare impegno se si può tirare in ballo Allegri, uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano. A Fonseca non si perdona mai nulla, Motta gode di maggiore indulgenza, evidentemente merita questo buonismo e questa attenzione".

Intanto i campioni d'Italia ne fanno 5 al Verona e scappano con l'Atalanta. "L’Inter si è divertita col Verona, un’attrazione turistica più che una squadra di calcio: accogliente, ospitale, Correa, per dire, non credeva ai suoi occhi, si muoveva con una libertà assoluta, un gol, due assist (uno di tacco), una traversa. Thuram, pure lui, si è fatto un sacco di risate - si legge -. L’Inter si gode per una notte il primato condiviso con l’Atalanta, aspettando il Napoli, dove si minimizza, si fa finta di niente, ma gioco, atteggiamento e cuore (mai dimenticare questa componente) possono portare molto lontano".