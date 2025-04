"Più che dimenticare la sconfitta nel finale a Bologna e la resa nel secondo tempo del derby di Coppa, l’Inter deve ricordarsi di sé stessa, con orgoglio: della strada fatta per arrivare a cinque partite da quello scudetto bis che in Italia nessuno vince dal 2020 e a tre notti che la separano dal Grande Sogno Champions". È questo l'incipit dell'articolo pubblicato sulle pagine del Corriere della Sera per analizzare il momento dell'Inter, oggi pomeriggio in campo per sfidare la Roma e per dimenticare gli ultimi due ko tra campionato e Coppa Italia.

Il quotidiano generalista si sofferma poi sulle condizioni di Marcus Thuram spiegando che il francese oggi non sarà a disposizione, ma punta alla convocazione per l'andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona. Per il resto vengono confermate le ultime di formazione, con Carlos Augusto, Frattesi e Arnautovic in campo dal 1'.