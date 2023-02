Matteo Darmian è il coltellino svizzero che aiuta l'Inter a vincere la tappa di Coppa Italia. La partita la risolve il sostituto di Skriniar, ironia della sorte. Con un Lukaku "rivedibile ma in crescita" (come scrive il Corriere della Sera) i nerazzurri si preparano per il derby. "Il belga è ancora molto indietro di condizione, anche nei meccanismi con Lautaro, ma per trovarla deve giocare", scrive ancora il quotidiano.

E alla fine, ciò che conta, "ad alzare le braccia sul traguardo è sempre Inzaghi, l’uomo delle Coppe".