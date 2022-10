Nel giorno della sfida, dal quotidiano partono però una serie di critiche verso Inzaghi. "Dopo ogni sconfitta Inzaghi si aggrappa ai singoli episodi negativi o al classico «momento in cui non gira niente», senza dare l’impressione di riuscire a incidere sul contesto, nel quale si moltiplicano i gol subiti per errori marchiani, già 15, e stanno scomparendo quelli segnati (7 in meno)".

Non convince l'alternanza tra portieri ("Prima verrà fatta una scelta, meglio sarà"). Desta qualche dubbio la gestione di Asllani, 30' in campo nelle prime nove gare e poi titolare, ma oggi da regista potrebbe non esserci lui bensì uno tra Mkhitaryan e Calhanoglu. "E non si può nemmeno dire che i giocatori remino contro Inzaghi. Semplicemente l’Inter sembra una costruzione senza il cemento che serve per erigere una grande squadra, fragile in campo, ma non solo", chiosa il quotidiano.