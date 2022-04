Juventus-Inter rischia di essere un crocevia della stagione non solo per la squadra nerazzurra, ma anche per Simone Inzaghi. "Se non ritorna al successo nella sera giusta, oltre a vedere allontanarsi lo scudetto, darà corpo ai dubbi sulla sua riconferma che già cominciano ad aleggiare - si legge sul Corriere della Sera -. Dentro o fuori da quel vicolo buio, fatto di stanchezza fisica, problemi in zona gol, mancanza di alternative nel gioco: per Robin-Inzaghi non c’è alternativa, perché l’Inter nella classifica del girone di ritorno è addirittura decima. E il fatto che Simone nel quinquennio con la Lazio nelle ultime 8 giornate abbia fatto solo una volta 15 punti (le altre volte solo 10) allunga ulteriori ombre".