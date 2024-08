L'Inter, seppur senza Lautaro, vince e convince battendo 2-0 il Lecce nel debutto stagionale a San Siro. Il Corriere della Sera promuove la prova dei nerazzurri, bravi ad indirizzare subito la partita con la rete di Darmian e a metterla poi in discesa con il rigore del glaciale Calhanoglu. Insomma, secondo il Corsera "Inzaghi può stare tranquillo perché il suo martellamento sulla squadra funziona" e perché, soprattutto, "non ci sono tracce di presunzione in questa Inter e nemmeno di scarsa fame" dopo la vittoria dello scorso scudetto.