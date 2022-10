"C’è qualcosa di più pericoloso — per una squadra reduce da un pari che vale una vittoria al Camp Nou — di una sfida alle 12.30 con un avversario che lotta per una salvezza più tranquilla possibile? Probabilmente no, per una questione di motivazioni e di adrenalina da ritrovare dopo le emozioni appaganti e gli sforzi di Barcellona". Lo scrive il Corriere della Sera che, facendo eco alle parole di ieri di Inzaghi, ha messo in guarda i nerazzurri.

"La differenza la faranno la determinazione e la motivazione che metteranno in campo le squadre. Spero che la mia ne abbia di più, perché è una partita importante", ha sottolineato ieri il tecnico nerazzurro. "Non è una frase fatta: l’Inter, attualmente a 8 punti dal Napoli e già sconfitta 4 volte, non può permettersi di perdere altri punti per strada: anche per questo i cambi di Inzaghi rispetto alla sfida di Champions non dovrebbero essere molti, con Calhanoglu che resta quindi al suo (nuovo) posto da regista creativo e Asllani in panchina", si legge.