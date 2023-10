Questa sera si giocherà Inter-Roma, non tutti contro Romelu Lukaku. Questo è il messaggio chiaro lanciato da Simone Inzaghi al suo gruppo prima della sfida contro i giallorossi. Come ricorda il Corriere della Sera, il tecnico nerazzurro, che ieri non ha tenuto conferenza stampa, vuole dai suoi la massima concentrazione per prendersi i tre punti e rimettere la freccia sulla Juventus che ieri ha vinto contro il Verona portandosi al momento in vetta alla classifica.

Nel frattempo, prepara il piano per contrastare l'ex amico belga, che dovrebbe ricalcare quello preparato per contrastare Erling Haaland nella finale di Champions League contro il Manchester City. Quello fatto, in sostanza, di rifornimenti di Leandro Paredes da tagliare con Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan e un raddoppio costante su Lukaku tra Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi.