Ostacolo Lazio per l'Inter, impegnata stasera all'Olimpico. E' l'opportunità, spiega il Corriere della Sera, per un ulteriore salto di qualità con il ritorno di Lukaku. Mai, con Inzaghi in panchina, l’Inter ha vinto quattro trasferte di fila e ora è a tre. Al di là dei primati, battere i biancocelesti sarebbe un segnale forte e chiaro.

Anche secondo il Corsera sarà ballottaggio tra Gagliardini e Calhanoglu. A sinistra Dimarco favorito su Gosens.