L'Inter d'altronde ha dimostrato contro la squadra di Andreazzoli di non voler mollare la lotta scudetto e tornata pazza per un giorno, ha firmato un’altra rimonta, l'ennesima. In stagione la squadra di Inzaghi ha guadagnato "22 punti da situazione di svantaggio, record nei maggiori cinque campionati europei" e a spingere i nerazzurri verso la remuntada con i toscani è stato Lautaro, ad oggi il più in forma della rosa che "dopo un disastroso inizio del girone di ritorno si è sbloccato, trasformandosi in trascinatore a suon di gol: 11 nelle ultime 11 partite, per un totale di 19 reti, quota mai toccata. È aggrappandosi a lui che l’Inter si prepara per la finale di Coppa Italia di mercoledì a Roma contro la Juventus, in cui dovrebbe recuperare Bastoni in difesa. L’orecchio oggi è a Verona, la testa già all’Olimpico".

La Juventus due volte su tre si è piegata all'Inter di Inzaghi quest’anno, entrambe le volte nel 2022 e in vista della finale di Coppa Italia a partire avvantaggiata è l'Inter, ma attenzione ai pronostici considerato che nell'ultimo incontro tra le due, vinto dall'Inter tra le mura dell'Allianz Arena, la favorita era la squadra di casa che perdendo, ha "rilanciato le ambizioni scudetto" dei nerazzurri. L'allenatore nerazzurro, ex Lazio è inoltre una delle bestie nere per i bianconeri: li ha già battuti "sei volte in carriera tra campionato e coppe, durante il regno di Allegri e quello di Sarri. La Coppa Italia manca all’Inter da 11 anni, trionfare significherebbe mettere in bacheca il secondo trofeo e continuare a sperare, con il cuore un po’ più leggero, di acciuffare lo scudetto".