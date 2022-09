"Più che la partita del ritorno di José Mourinho può essere quella del rimpianto di Paulo Dybala - continua il Corsera -. Sembrava certo il suo approdo all’Inter, dopo la rottura con la Juventus, e invece l’argentino è poi finito alla Roma. Con quattro gol e due assist è il miglior giallorosso in questo inizio di stagione, ma la sua presenza in campo non è sicura".

Di certo non ci sarà Lukaku, l'obiettivo è riconsegnarlo a Inzaghi per la Champions. "Inzaghi è nel mirino di molti contestatori. A Roma invece, a partire dalla famiglia Friedkin, sono tutti entusiasti di Mourinho. Il contratto dello Special One scadrà a giugno 2024 ma la dirigenza giallorossa sta già muovendosi per cercare di prolungare l’accordo".